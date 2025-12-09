Trump’tan Çin’e çip satışına şartlı izin açıklaması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD üretimi yüksek teknoloji ürünü çiplerin yabancı ülkelere satışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BAŞKAN Xİ BUNU OLUMLU KARŞILADI"

NVIDIA’nın ürettiği bazı çiplerin ihracına şartlı olarak izin verileceğini belirten Trump, "Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e, ABD’nin NVIDIA’nın H200 çiplerini Çin’deki ve diğer ülkelerdeki onaylı müşterilere sevk etmesine, ulusal güvenliğin sürdürülebilmesini sağlayan şartlar altında izin vereceğini bildirdim. Başkan Xi bunu olumlu karşıladı" ifadelerini kullandı.

Buradan elde edilecek gelirin yüzde 25’inin ABD’ye ödeneceğini söyleyen Trump, "Bu politika Amerikan işlerini destekleyecek, ABD’de üretimi güçlendirecek ve Amerikan vergi mükelleflerine fayda sağlayacak" dedi.

TRUMP BIDEN YÖNETİMİNİ SUÇLADI

Joe Biden yönetimininin büyük ABD şirketlerini kimsenin istemediği düşük kaliteli ürünleri üretmek için milyarlarca dolar harcamaya zorladığını savunan Trump "Bu, inovasyonu yavaşlatan ve Amerikalı işçilere zarar veren berbat bir fikirdi. O dönem bitti" dedi.

"AYNI YAKLAŞIM DİĞER ABD ŞİRKETLERİ İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK"

ABD’nin ulusal güvenliğini korumayı sürdüreceklerini vurgulayan Trump şu ifadeleri kullandı: