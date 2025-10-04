Trump'tan Gazze açıklaması: İsrail ilk geri çekilme hattını kabul etti

İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürüyor.

Bölgede, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkese varılmasını öngören planına ilişkin yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

"İSRAİL, HAMAS’A GÖSTERDİĞİMİZ VE PAYLAŞTIĞIMIZ İLK ÇEKİLME HATTINI KABUL ETTİ"

Sosyal medya hesabından plana yönelik açıklama yapan Trump şu ifadeleri kullandı:

"Müzakerelerin ardından İsrail, Hamas’a gösterdiğimiz ve paylaştığımız ilk çekilme hattını kabul etti. Hamas onayladığında ateşkes derhal yürürlüğe girecek. Rehine takası başlayacak ve bir sonraki çekilme aşaması için koşulları oluşturacağız"