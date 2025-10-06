Trump'tan Gazze'de ateşkes açıklaması: Zaman önemli, yoksa çok kan dökülecek

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes yapılmasına ilişkin ilerleyen sürecin detaylarıyla ilgili açıklamada bulundu.

"ÇOK OLUMLU GÖRÜŞMELER YAPILDI"

ABD Başkanı, "Bu hafta sonu Hamas ve dünyanın dört bir yanından (Arap, Müslüman ve diğer) ülkelerle, esirlerin serbest bırakılması, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve daha da önemlisi Orta Doğu'da uzun zamandır barış arayışı konusunda çok olumlu görüşmeler yapıldı." ifadelerine yer verdi.

Görüşmelerin "hızla ilerlediğini" aktaran Trump, heyetlerin son detayları ele almak ve netleştirmek için pazartesi Mısır'da tekrar bir araya geleceğini belirtti.

Trump, ateşkes teklifinde yer alan aşamalardan ilkinin bu hafta tamamlanması gerektiğini hatırlatarak, "Herkesten, hızlı hareket etmelerini rica ediyorum." ifadesini kullandı.

"ZAMAN ÖNEMLİ, YOKSA ÇOK KAN DÖKÜLECEK"

Bölgedeki çatışmanın asırlardır devam ettiğine değinen Trump, şunları kaydetti:

"Zaman önemli, yoksa çok kan dökülecek. Bu, kimsenin görmek istemeyeceği bir şey."

Hamas 3 Ekim'de ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump ise "Hamas tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.

"HAMAS'LA İYİ İLİŞKİLERE SAHİP ÜLKELER ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNDE İŞE YARIYOR"

Trump, Virginia eyaletinde ABD donanmasının kuruluşunun 250'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama programı dönüşü, Beyaz Saray önünde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Hamas ile İsrail arasında arabulucu heyetlerin görüşmeleri konusunda iyimserliğini sürdüren Trump, "İsrail'i çevreleyen birçok ülke, Müslümanlar, Araplar ve diğerleri, Hamas ile çok iyi ilişkilere sahipti ve işe yarıyor gibi görünüyor." dedi.

Trump, ateşkes görüşmelerinin neticelenmesi için biraz daha süreye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, bu sürecin "çok çok hızlı şekilde sonuçlanacağı" beklentisini paylaştı.

Arabulucu heyetler arasında yapılan son toplantılar için "Çok iyi geçti gibi görünüyor." diye konuşan Trump, neticeyi öğrendikten sonra bu konuda çok geçmeden açıklama yapılacağını sözlerine ekledi.