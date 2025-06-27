Trump’tan Hamaney’e: Onu utanç verici bir ölümden kurtardım

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı sert açıklamalarla İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i hedef aldı. Trump, son dönemde İran’a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonlara atıfta bulunarak, “Ülkesi harabeye döndü, üç nükleer tesisi imha edildi. Hamaney’in nerede saklandığını da tam olarak biliyordum ama ABD ordusunun ya da İsrail’in onu öldürmesine izin vermedim. Onu rezil edici bir ölümden kurtardım” ifadelerini kullandı.

"HAMANEY'İN ZAFER AÇIKLAMASI GERÇEK DIŞI"

Trump, Hamaney’in İsrail’le yaşanan çatışmada İran’ın galip geldiğine dair açıklamalarını da yalanladı:

"Sözde dini liderin savaşı kazandık açıklaması aptalca ve gerçek dışı. Kendisi de bunun doğru olmadığını biliyor."

"SAVAŞIN SON GÜNÜ İSRAİL'E GERİ ADIM ATTIRDIM"

ABD Başkanı, İran’a yönelik son saldırıların şiddetine dikkat çekerek, savaşın son gününde İsrail’den Tahran’a giden uçakların geri çağrılmasını istediğini açıkladı. Trump, bu adımın İran için büyük bir yıkımı ve can kaybını engellediğini vurguladı.

Bu, savaşın en yıkıcı saldırısı olacaktı. Ancak ben geri adım attım. İran’a yönelik yaptırımları kaldırma ve toparlanma şansı tanıma yönünde adımlar atıyorduk ama karşılığında sadece nefret içeren açıklamalar aldık. Bunun üzerine tüm çalışmaları durdurdum.

"İRAN DÜNYA DÜZENİNE KATILMAZSA İŞLER KÖTÜLEŞECEK"

Trump, İran’ın yeniden uluslararası topluma entegre olması gerektiğini ifade ederek aksi halde durumun daha da kötüye gideceğini belirtti:

"İran, tükenmiş bir ülke. Ordusu yok olmuş, ekonomisi çökmüş, halkı umutsuz. Liderlik sirkeyle değil, balla daha çok şey kazanılacağını artık anlamalı."

"GEREKİRSE İRAN'I YENİDEN VURURUZ"

Beyaz Saray’da yaptığı açıklamalarda da İran’ın nükleer faaliyetlerine dikkat çeken Trump, "Eğer uranyum zenginleştirmeye devam ederlerse yeniden saldırırız. Bu konuda hiçbir tereddüt yok." dedi.

Trump ayrıca İran’ın nükleer programının artık tamamen denetim altına alınması gerektiğini belirtti ve bu konuda IAEA ya da "saygı duyduğumuz bir yapı" tarafından denetlenmesini istediklerini söyledi.

"NÜKLEER, ONLARIN SON DÜŞÜNECEĞİ ŞEY"

Son saldırıların etkili ve ezici olduğunu söyleyen Trump, İran’ın artık nükleer enerjiyle ilgilenmediğini öne sürdü:

"Şu anda düşündükleri en son şey nükleer. Onlar da İsrail gibi yorgun."

"SAVAŞI BİZ KAZANDIK, ONLAR DEĞİL"

Hamaney’in “savaşı kazandık” açıklamasına da doğrudan yanıt veren Trump, “Hayır, savaşı biz kazandık. İran da İsrail de kaybetti. Gerçekleri itiraf edin” dedi. Trump ayrıca, İran halkının artık nükleer değil, günlük yaşam mücadelesi verdiğini belirtti ve rejimin bu gerçeği kabul etmesi gerektiğini vurguladı.