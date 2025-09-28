Trump’tan Portland’a asker gönderme kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Oregon eyaletindeki Portland kentine, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tesislerini Antifa ve diğer yerel terörist saldırılardan korumak için asker göndereceğini açıkladı.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in talebi üzerine Savunma Bakanı Pete Hegseth’e talimat verdiğini belirtti.

"TAM GÜÇ KULLANMA YETKİSİ VERİLDİ"

Trump açıklamasında, “Savaşta harap olmuş Portland’ı ve kuşatma altındaki ICE tesislerini korumak için gerekli tüm birliklerin sağlanmasını emrettim” dedi. Ayrıca, gerekirse “tam güç kullanma yetkisi” de verdiğini bildirdi.

DEMOKRAT ARĞIRLIKLI KENTLERE ASKERİ MÜDAHALELER

Trump yönetimi, haziranda Los Angeles’a, geçen ay ise Washington DC’ye Ulusal Muhafızları konuşlandırmıştı. Bu müdahaleler, göçmenlik protestolarını kontrol altına almak ve suçla mücadele amacıyla gerçekleştirilmişti.

Başkan, Washington DC’de Ulusal Muhafızları devriye gezdirme ve polis teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama kararları nedeniyle eleştirilmişti. Aynı çerçevede Chicago, Baltimore ve Portland gibi Demokrat yönetimindeki şehirlere de asker göndermeyi planladığı açıklanmıştı.

ANTİFA "İÇ TERÖR ÖRGÜTÜ" İLAN EDİLDİ

Geçen haftalarda Cumhuriyetçi ve aşırı sağcı aktivist Charlie Kirk’ün öldürülmesinin ardından Beyaz Saray, sol grupları hedef almayı hızlandıracağını duyurdu.

Trump, Antifa adlı sol örgütü “iç terör örgütü” olarak tanımlayan bir başkanlık kararnamesine imza atmıştı. Beyaz Saray, Antifa’nın son 8 yılda 11 şiddet eyleminin arkasında olduğunu açıklamıştı.