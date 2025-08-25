Trump'tan Ukrayna değerlendirmesi: Güvenlik garantilerini Avrupa verecek

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te başkanlık kararnamelerine imza attığı bir tören düzenledi.

Trump, törende basın mensuplarına Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA ONLARA ÖNEMLİ GÜVENLİK GARANTİLERİ SAĞLAYACAK, BİZ DE ONLARA YARDIM ETMEK İÇİN SÜRECE DAHİL OLACAĞIZ"

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an önce sona ermesini istediklerini, sürecin devam ettiğini ancak halen halledilmesi gereken önemli başlıklar olduğunu söyledi.

ABD Başkanı, şu an en sıcak başlığın Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri olduğuna işaret ederek, "Güvenlik garantilerinin tam olarak neler olacağını bilmiyoruz çünkü bunun ayrıntılarını henüz tartışmadık. Avrupa onlara önemli güvenlik garantileri sağlayacak. Biz de onlara yardım etmek için sürece dahil olacağız." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda görüştüğünü de dile getiren Trump, bu görüşmeden sonra Rusya'nın Kiev'e bir saldırı düzenlediğini ve kendisinin buna çok sinirlendiğini kaydetti.

"ÇİN ÇOK GERİDE AMA 5 YIL SONRA BİZİ YAKALAYACAKLAR"

Trump, Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin neden halen görüşmediğine ilişkin bir soruya, "Çünkü birbirlerinden hoşlanmıyorlar." diye yanıt verdi.

ABD olarak artık Ukrayna'ya para vermediklerini vurgulayan Trump, Joe Biden döneminde bu ülkeye 350 milyar dolar gönderdiklerini savunarak, artık sürecin böyle işlemediğini belirtti.

Trump, şöyle konuştu:

Biz NATO ile iş yapıyoruz, Ukrayna ile iş yapmıyoruz. NATO füzeler istiyor, Patriot füzeleri istiyorlar. Biz füzeleri NATO'ya veriyoruz. NATO da bize ödeme yapıyor. Ukrayna’ya hiç para vermiyoruz.

Putin ile nükleer silahları sınırlandırma üzerine konuştuklarını da ifade eden Trump, "En çok bizim, sonra Rusya'nın, sonra Çin'in nükleer silahı var. Çin çok geride ama 5 yıl sonra bizi yakalayacaklar." değerlendirmesini yaptı.