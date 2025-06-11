Trump'tan yeni hamle: Kaliforniya'ya yapılan eğitim fonlarını kesmeyi düşünüyor

AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle başlatılan kaçak göçmenlerin evlerine yapılan baskınlar, büyük protestolara dönüştü.

Kaliforniya eyaletinde protestoların dozajı giderek artarken, Trump'tan yeni bir hamle geldi.

FEDERAL EĞİTİM FONLARINDA KESİNTİ OLABİLİR

Amerikan Politico dergisinin haberine göre, Trump yönetiminin, Kaliforniya eyaletine sağlanan bazı federal eğitim fonlarını kesme eğiliminde olduğu iddia edildi.

Haberde, Kaliforniya'daki devlet okullarının her yıl yaklaşık 8 milyar dolarlık federal fon aldığı ve bu kaynakların düşük gelirli öğrenciler ile engelli bireylerin eğitimi için kullanıldığı belirtildi.

"ÜLKEMİZİN ÇÖKÜŞÜNÜ FİNANSE ETMEYE ZORLUYORLAR"

Bir Trump yönetimi yetkilisi, Politico'ya yaptığı açıklamada, Kongre yönergeleri doğrultusunda dağıtılan bazı federal eğitim desteklerinin durdurulmasının değerlendirildiğini ancak henüz nihai bir karar alınmadığını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Hiçbir vergi mükellefi, ülkemizin çöküşünü finanse etmeye zorlanmamalı. Ancak Kaliforniya, enerji karşıtı, suç yanlısı, çocukları sakatlayan ve sığınak şehirleri destekleyen politikalarıyla tam olarak bunu yapıyor." ifadelerini kullandı.

TRUMP YÖNETİMİ KARARLI

Desai, Trump yönetiminin "bu kabusa son vererek Kaliforniya rüyasını yeniden hayata geçirmekte kararlı olduğunu" vurguladı.

Yönetimin atacağı olası adımlarla ilgili henüz nihai bir kararın alınmadığını sözlerine ekledi.

LOS ANGELES'TA ICE KARŞITI PROTESTOLAR

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken, Trump yönetimi olaylara sert tepki göstermişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanmış ve çok sayıda araç bazı göstericiler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirilmişti.

DAHA FAZLA ASKER GÖNDERDİ

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla önce 2 bin civarında Ulusal Muhafızı bölgeye görevlendirmişti.

Trump, daha sonra ilaveten 2 bin muhafızın ve 700 deniz piyadesi askerin daha görevlendirildiğini duyurmuştu.