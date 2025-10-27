Tufan Erhüman: Asıl sorun Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal etmesidir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kıbrıs'ta gergin gündem...

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Selanik’te Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile Ay Dimitriu yortusu etkinliğine katıldı.

Hristodulidis, burada yaptığı açıklamada küstah ifadeler kullanarak "Yunanistan ile sürekli koordine içerisinde bulunarak, ülkenin bağımsızlığının sağlanması ve ''Türk “işgalinin'' sona erdirilmesi hedefleri için çalışıyoruz.

51 yıldır topraklarımız işgal altında. dedi.

TUFAN ERHÜMAN'DAN YANIT GELDİ

Yaptığı açıklamada Hristodulidis'un sözlerine yanıt veren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Kıbrıs’ta bir işgal sorunu varsa, asıl sorun Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal etmesidir" ifadelerini kullandı.

İLK ZİYARETİ TÜRKİYE'YE OLACAK

Erhürman, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’ne ziyaretinin kısa süre içerisinde gerçekleşeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, diplomasi ve diyaloğun önemine dikkat çekti, "Diyalogtan kaçmak veya engeller koyma niyetim yok. Hangi düzeyde olması önemli değil. Ne kadar diplomasi ve diyalog o kadar iyidir" dedi.