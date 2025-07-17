Tüketmeyin uyarısı yapıldı: Üretim durduruldu! Bu ekmekler raflardan kalkıyor

Almanya’da gıda güvenliği konusunda dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Ülke genelinde birçok markette satışı yapılan ekmekler hakkında geri çağırma başlatıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda, Wulksfelder Gutsbäckerei GmbH tarafından üretilen 300 gramlık ambalajda satılan pastörize edilmiş ve dilimlenmiş çok tahıllı ekmek ürünleri, beklenmeyen bir kalite sorunu nedeniyle raflardan çekildiği belirtildi.

Söz konusu ekmeklerde pastörizasyon işleminin doğru şekilde gerçekleştirilmemesinin gözle görülür küflenme sorunu yaşanmasına neden olduğu belirtildi.

ÜRETİM DURDURULDU!

Söz konusu durumun iç kalite kontrolleri sırasında hatanın fark edildiği ifade edilirken, ürün güvenliğinin sağlanamaması nedeniyle derhal üretimin durdurulduğu bildirildi.

Son kullanma tarihi 18 Temmuz 2025 olan 300 gramlık dilimlenmiş çok tahıllı ekmeklerin tüketiminin derhal bırakılması yönünde uyarılar yapıldı.

Söz konusu ürünü satın alan tüketiciler, fiş ibraz etmeksizin ürünü aldıkları markete başvurarak para iadesi talep edebilecek. Ancak ürünün hangi satış noktalarında bulunduğuna dair kesin bir bilgi paylaşılmadı.