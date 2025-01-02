Tunus’ta göçmen tekneleri battı: 27 ölü

İHA

Avrupa'ya kaçma hayali ile canlarını tehlikeye atarak korunaksız tekne ve botlarla yolculuk etmeye çalışan göçmenler, felaket bir senaryoya daha konu oldu.

Akdeniz kıyısındaki Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta ülkeden kaçmaya çalışan göçmenleri taşıyan 2 tekne, Akdeniz'i geçmeye çalıştıkları sırada Sfax kenti açıklarında battı.

27 ÖLÜ

Faciada 27 Afrikalı göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil güvenlik ekiplerini yaptığı çalışmalar sonucu, 17'si kadın, 7'si çocuk 83 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

Tunus Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma açıldığı kaydedildi.