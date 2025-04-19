Tunus'ta siyasi isimlerin yargılandığı davada sanıkların cezaları belli oldu

AA

Tunus'ta 2023’te başlayan operasyonlarla aralarında eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin de olduğu gözaltına alınan onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanıyordu.

Muhalif kesim, bu gözaltı dalgasını ve soruşturmaları kendilerine yönelik 'sindirme operasyonu' olarak niteledi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, 'devletin güvenliğine karşı komplo kurmak' ve 'ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar'dan dolayı gözaltına alındığını dile getirdi.

13 İLE 66 YIL ARASINDA HAPİS CEZALARI VERİLDİ

Tunus resmi ajansı TAP'ın haberine göre dün 3. duruşması yapılan 'devlet güvenliğine karşı komplo kurma' davasında yargılanan sanıklar hakkındaki hükümler açıklandı.

Tunus’ta ilgili mahkemenin, 'devlet güvenliğine karşı komplo kurmak' suçlamasıyla yargılanan sanıklara 13 ile 66 yıl arasında değişen hapis cezaları verdiği belirtirken temyiz yolunun da açık olduğu kaydedildi.

DAVADA BİRÇOK SİYASİ İSİM YARGILANIYOR

Sanıklara yöneltilen suçlamalar arasında 'devletin iç ve dış güvenliğine karşı komplo kurmak', 'terörle bağlantılı örgüt kurmak ve bu örgüte katılmak', 'devlet yapısını değiştirmeye yönelik saldırı hazırlığı', 'halkı birbirine karşı silahlı kışkırtma', 'kaos, yağma ve cinayet teşviki', 'gıda ve çevre güvenliğine zarar vermek' yer alıyor.

Davada, Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden Cevher bin Mübarek, Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabbi, Nahda Hareketi'nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, eski bakanlardan Gazi eş-Şevvaşi ve eski Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Rıda Belhac gibi isimler de yargılanıyor.