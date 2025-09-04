Tunus'tan bir vatandaşının öldürülmesi nedeniyle Fransa’ya nota

Tunus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Abdelkader Dhibi adlı Tunus vatandaşının 2 Eylül'de Marsilya'da polis tarafından öldürüldüğü ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in talimatıyla Tunus'taki Fransız Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Vekili'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı aktarılan açıklamada kendisine güçlü bir protesto iletildiği vurgulandı.

Fransız Maslahatgüzar Vekili'nden 'Tunus'un olayı haksız bir cinayet olarak gördüğünü ve Fransız makamlarının soruşturmayı hızlı ve kararlı biçimde yürütmesini beklediğini' yetkililere aktarmasının istendiği ifade edildi.

POLİS TARAFINDAN VURULDUĞU AKTARILDI

Olayın ayrıntılarına ilişkin resmi açıklama yapılmazken Fransız basınında yer alan haberlerde 2 Eylül'de Dhibi'nin Marsilya'nın merkezinde 5 kişiyi bıçakladığı iddiasıyla Fransız polisi tarafından öldürüldüğü kaydedilmişti.

Fransa'da yasal olarak ikamet eden Tunuslu gencin bir pazarda bazı kişilerle tartıştığı, ardından gençler tarafından kovalandığı ve eski liman bölgesinde polis tarafından vurulduğu aktarılmıştı.

Fransa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili kasıtlı cinayete teşebbüs ve bir polis memurunu kasten öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla soruşturma başlatmış, polis müdahalesine ilişkin dosyanın da Emniyet Genel Müdürlüğü'ne sevk edildiğini açıklamıştı.