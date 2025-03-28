Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

ABD’de Türk öğrenciye pusu gibi gözaltı...

Massachusetts eyaletinde Fulbright bursu ile Tufts Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde doktora öğrencisi olan 30 yaşındaki Rümeysa Öztürk, önceki gün iftara gitmek için Somerville’deki evinden çıktı.

KAÇIRIR GİBİ ALDILAR

Telefonda konuştuğu sırada bir anda etrafı maskeli kişilerce sarılan ve şaşkınlığa uğrayan Öztürk, yaşanan duruma tepki gösterdi.

Amerikan Associated Press’in (AP) haberine göre, maskeli kişiler, “polisiz” diyerek Öztürk’ün telefonunu elinden aldı ve kelepçeledi.

Hatta, yoldan geçen bir kişinin meydana gelen duruma tepki göstererek görevlilere, "Neden yüzünüzü saklıyorsunuz?" dediği öne sürüldü.

"TAM BİR KAÇIRMA VAKASI"

Olaya tanık olan çevre sakinleri de yaşanan durumu "kaçırma vakası" olarak tanımladı.

Gözetim kamerasıyla tutuklamayı kaydeden yazılım mühendisi Michael Mathis, "Olay insan kaçırma gibi görünüyordu. Görevliler plakasız araçla geldi. Yüzleri kapalıydı." dedi.

Massachusetts’teki federal yargıç Indira Talwani, Öztürk’ün 48 saat önceden haber verilmeden Massachusetts eyaleti dışına çıkarılmamasını talep etti.

FİLİSTİN MÜCADELESİNE DESTEK VERİYORDU

Ancak federal kayıtlara göre, Öztürk yaklaşık 2 bin 400 km uzaklıktaki Louisiana Eyaleti’ndeki ICE Merkezi’nde tutuluyor.

DHS sözcüsü Tricia McLaughli de, Öztürk’ün Hamas’ı destekleyen faaliyetleri nedeniyle gözaltına alındığını ve vizesinin iptal edildiğini doğruladı.

İFŞA ETMİŞLER

Öztürk’ün, bir süre önce üniversitenin gazetesi The Tufts Daily’de okulun Filistin soykırımını tanıması ve İsrail bağlantılı şirketlerden yatırımlarını çekmesi için çağrı yapılan bir makalenin ortak yazarlığını yaptığı öğrenildi.

Makalenin yayınlanmasının ardından Öztürk’ün adı, fotoğrafı ve özgeçmişi, "Kuzey Amerika üniversite kampüslerinde ABD, İsrail ve Yahudilere karşı nefreti teşvik eden" kişileri belgelediğini iddia eden bir "Canary Mission" isimli internet sitesinde paylaşıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Ocak’ta bir başkanlık kararnamesi imzalayarak antisemitizme karşı mücadele kapsamında, kampüsler de dahil olmak üzere, "yasa dışı antisemitik taciz ve şiddet eylemlerine karışan yabancıların sınır dışı edilmesini" öngören politikaların uygulanacağını duyurmuştu.

PROTESTO GÖSTERİLERİ DÜZENLENDİ

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yüzlerce kişi, Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerince gözaltına alınmasını protesto etti.

"Filistin Kurtuluş Koalisyonu" adlı aktivist grup tarafından organize edilen gösteri kapsamında yüzlerce kişiden oluşan kalabalık grup, Powder House Park'ta bir araya geldi.

"Rümeysa'yı serbest bırakın" ve "Rümeysa'nın yanındayız" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Öztürk'ün derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) de Öztürk'ün gözaltına alınmasını kınadı.

Ofisin İcra Direktörü Tahirah Amutal Wadud da açıklamasında, gümrük yetkililerince gerçekleştirilen bu eylemin oldukça endişe verici olduğunu belirtti.

AĞABEYİNDEN KARARA TEPKİ

Rümeysa Öztürk'ün ağabeyi Dr. Asım Öztürk, kardeşinin, Filistin gösterilerine destek vermesinden dolayı gözaltına alınmasını kınadı.

"Doktorasını Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamış biri olarak yaşanan hadiseyi gerek hukuki gerekse bilimsel olarak şiddetle kınamaktayım." ifadesini kullanan Öztürk, kardeşinin sadece okul gazetesinde yazılan ortak bir yazıda imzası bulunması nedeniyle gözaltına alındığını bildirdi.

Kız kardeşinin "Filistin hususunda provokatif veya saldırgan bir eyleme karışmadan", sadece üniversite yönetiminin Filistin-İsrail hususundaki yaklaşımlarını eleştiren bir yazı kaleme aldığını belirten Dr. Öztürk, ICE polisini "cadı avına çıkmakla" suçlarken, "Canary Mission" isimli internet sitesinin Rümeysa'yı bu yazısı üzerinden "fişlediğini" kaydetti.

TÜRK ELÇİLİĞİ: DURUMU YAKINDAN İZLİYORUZ

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği, X hesabından ABD Dışişleri Bakanlığı ve diğer yetkililer nezdinde girişimlerde bulunularak Öztürk’ün durumunun yakından takip edildiğini açıkladı.

Öztürk’ün ailesinin düzenli olarak bilgilendirildiği ve haklarının korunması için hukuki desteğin sağlanması amacıyla her türlü çabanın gösterildiği kaydedildi.

"VİZESİNİ İPTAL ETTİK"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Filistin’i destekleyen gösterilere katılan yüzlerce kişinin daha vizesinin iptal edildiğini" belirterek, "Bunu her gün yapıyoruz. Ülkemize öğrenci olarak girmek için vize başvurusunda bulunup, bize yalan söyleyip vize aldıktan sonra ABD’ye girerseniz ve bu tür faaliyetlere katılırsanız size vize vermeyeceğiz, vermişsek de vizenizi elinizden alacağız." açıklamasında bulundu.

Öztürk’ü "üniversitede isyan başlatma girişiminde bulunmakla" suçlayan Bakan Rubio, "Size eğitim görmeniz ve diploma almanız için vize veriyoruz, üniversite kampüslerimizi yakıp yıkan bir sosyal aktivist olmanız için değil." dedi.

TRUMP'TAN GAZZE PROTESTOLARINI ENGELLEME ADIMI

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin yanlısı protestolar düzenleyen ve gösterilere katılan yabancı öğrencilerin vizelerinin iptal edileceğini açıklamıştı.