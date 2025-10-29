Türk vatandaşlarının Karadağ seyahatlerine vize şartı getirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türklerin son dönemde uğrak ülkelerinden biri haline gelen Karadağ'da yaşanan olay, iki ülke arasında krize neden oldu.

Başkenti Podgorica’da Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı kavga sonrası polis, geniş çaplı operasyon başlattı.

Türk Hava Yolları (THY), Karadağ'da yaşanan olaylar nedeniyle Türk vatandaşlarının vizeye tabi tutulacağını açıkladı.

"TÜRK VATANDAŞLARI VİZE REJİMİNE TABİ TUTULACAKTIR"

THY tarafından yapılan açıklamada, "Karadağ Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, umumi (bordo) pasaport hamili Türk vatandaşları 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren Karadağ'a seyahatlerinde vize rejimine tabi tutulacaklardır. Karadağ'da oturum iznine sahip olanlar, en az 3 ay süreyle geçerliliği bulunan pasaportlarıyla vizesiz olarak Karadağ'a girebileceklerdir.

Maksimum kalış süresi 30 gün ile sınırlı olmak kaydıyla Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Schengen Bölgesi ülkelerinden geçerli ve çok girişli vizeye sahip olanlar ile Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İrlanda ve Schengen Bölgesi ülkelerinden oturum iznine sahip olanlar, Karadağ'a vize almaksızın giriş yapabileceklerdir.

Diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaf olmaya devam edeceklerdir. Vize başvuruları, Karadağ'ın Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğu aracılığıyla yapılabilecektir" denildi.

TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN İADE VE DEĞİŞİKLİK HAKKI TANINDI

Vize kararı öncesi Karadağ'a uçuşu olan Türk vatandaşları için iade ve değişiklik hakkının tanındığı aktarılan açıklamada, "28 Ekim 2025 ile 31 Kasım 2025 tarihleri arasında uçuşu olan Türkiye Cumhuriyeti pasaportu olan yolcularımıza iade veya değişiklik hakkı tanınmıştır. Bilet iade işlemleri; Karadağ varışlı uçuşlarımıza bilet satın almış tüm yolcularımız, 9 Kasım 2025 tarihine kadar işlem yapmaları kaydıyla biletlerini kesinti olmadan iade edebileceklerdir. Bilet değişiklik işlemleri; Karadağ varışlı uçuşlarımıza bilet satın almış tüm yolcularımız, kesinti veya değişiklik ücreti ödemeden bilet seyahat tarihini 15 Aralık 2025 tarihine kadar uzatabileceklerdir" ifadelerine yer verildi.