İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaracak

İngiltere, mayıs ayında kırmızı listeye aldığı Türkiye'yi önümüzdeki güncellemede sarı listeye almayı planlıyor.

İngiltere, koronavirüs salgınına karşı mücadele planı kapsamında bazı ülkelere seyahat kısıtlamaları uyguluyor.

Farklı varyantların ülkeye girişini engellemek için alınan bu kararlar kapsamında; tarihler 12 Mayıs'ı gösterirken Türkiye kırmızı listeye alındı.

Bu karar nedeniyle İngiliz turistlerin Türkiye'ye gelmesine büyük oranda engel oldu.

TÜRKİYE SARI LİSTEYE ALINACAK

Zor bir dönem geçiren turizm sektörüne güzel haber, İngiltere'de yayın yapan The Sun gazetesinden geldi.

Ülkenin en çok satan gazetelerinden biri olan The Sun; İngiltere'nin bu ay sonunda gerçekleştirilecek güncellemede Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarıp sarı listeye alacağını yazdı.

Haberin detaylarında; pandemi öncesinde her yıl 2,3 milyon İngiliz turistin Türkiye'ye gittiği hatırlatıldı.

10 GÜN KARANTİNA + 2 BİN 285 STERLİN

Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılması oldukça önemli.

Öyle ki; İngiltere, Türkiye gibi kırmızı listede bulunan ülkelerden gelenleri zorunlu 10 günlük karantina uygulamasına tabi tutuyor.

Bu karantina için de insanlar kişi başı 2 bin 285 sterlin ödemek zorunda kalıyor.

Türkiye, yeni güncellemeyle birlikte kırmızı listeden çıkarılıp sarı listeye alınacak.

Türkiye'nin sarı listeye alınmasıyla birlikte turizmde ciddi bir hareketlenmenin olması bekleniyor.