Türkiye: Ürdün'deki olayları endişeyle izliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, gözaltılarla başlayan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Ürdün'de bazı üst düzey kişiler "güvenlik" nedeniyle gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler arasında Kral 2. Abdullah'ın kardeşi ve eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in olduğu iddia edilmişti.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti, Hüseyin'in gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini belirtti.

"ÜRDÜN'ÜN İSTİKRARINI TÜRKİYE'NİN İSTİKRARINDAN AYRI GÖRMÜYORUZ"

Türkiye, Ürdün'de yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı, bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izlediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Orta Doğu’da barışın kilit ülkesi Ürdün’ün istikrar ve huzurunu Türkiye’nin istikrar ve huzurundan ayrı görmüyoruz." ifadesine yer verildi.



Hamza bin Hüseyin

"ENDİŞEYLE İZLİYORUZ"

Kral 2. Abdullah ve Ürdün hükümeti ile dost ve kardeş Ürdün halkının huzur, refah ve esenliğine olan güçlü desteğin vurgulandığı açıklamada, "Ürdün’de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izliyoruz." ifadesi kullanıldı.