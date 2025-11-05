Türkiye’den Afrika’da stratejik hamle: Uzay üssüyle yeni dönem başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Somaliland merkezli Saxafi Media’nın özel haberine göre, Türkiye’nin Somali’de balistik füzelerin menzilini artıracak gizli bir uzay üssü kurma çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin, Somali'de inşa ettiği ve balistik füzelerinin menzilini önemli ölçüde uzatacak projenin Kızıldeniz'den Doğu Akdeniz’e kadar askeri dengeleri kökten değiştirebileceği ve İsrail'in güvenlik çıkarları için zorluk teşkil ettiği kaydedildi.

Projeye dair detay veren uzmanlara göre, üs Türkiye’nin “kendi sınırları içinde test edemediği gelişmiş füze sistemlerini” denemesine imkan sağlayacak.

TÜRKİYE KIZILDENİZ VE HİNT OKYANUSU’NDA BÜYÜYOR

Haberde şöyle yazıldı:

“Ankara ile Mogadişu arasında yapılan güvenlik işbirliği anlaşması kapsamında geliştirilen tesis, Türkiye’nin Afrika’daki etkisinin en son genişlemesini temsil ediyor. Somali uzay üssü projesi, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Afrika'ya yönelik stratejik yönelimini yansıtıyor ve bir zamanlar ağırlıklı olarak Akdeniz gücü olan ülkeyi, Kızıldeniz ve batı Hint Okyanusu'nda büyüyen varlığa dönüştürüyor. Türk deniz kuvvetlerine ait gemiler artık Süveyş Kanalı'ndan Somali kıyılarına kadar düzenli olarak devriye geziyor.”

"İSRAİL ENDİŞELENMELİ, TÜRKİYE ÇIĞIR AÇIYOR"

Kenya merkezli Sahan Global düşünce kuruluşunun araştırma direktörü Dr. Rashid Abdi, Afrika-İsrail Ekonomi Forumu’nda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“İsrail olsaydım kesinlikle endişelenirdim. Türkiye, Somali ile çığır açan bir güvenlik işbirliği anlaşması imzaladı. Orada konuşlanmış binlerce Türk askeri var ve Türkiye'nin balistik füzelerinin menzilini iyileştirmesine olanak sağlayacak bir uzay üssü inşa ediyorlar.”

İsrail’e akıl vermeye kalkan Abdi, konuşmasında, “İsrail Devleti'ne ana mesaj şudur ki, İsrail'in Afrika'dan, Kızıldeniz arenasından, batı Hint Okyanusu'ndan uzak kalmaya gücü yetmez” dedi.

SİYONİST İŞADAMI BATI MASKESİNİN ARKASINA SAKLANDI

İsrailli yetkililerin projeyi “Türkiye'nin Afrika'daki yayılımını daha geniş stratejik zorluğun parçası” olarak gördüğü belirtilen haberde, iş dünyası liderlerinin “endişesi” aktarıldı.

Tel Aviv Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eugene Kandel, aynı forumda gelişmeyi çerçeveleyerek, “Radikal İslam Afrika'da da faaliyet gösteriyor ve Afrika'yı Batı'ya karşı çatışmaya geri döndürmeye çalışıyor. İsrail buna izin vermemeli.” ifadelerini kullandı.

İsrail cephesinde de kaygılar dile getirildi.

Tel Aviv Menkul Kıymetler Borsası Başkanı Eugene Kandel, forumda yaptığı açıklamada “Radikal İslam Afrika'da da faaliyet gösteriyor ve Afrika'yı Batı'ya karşı çatışmaya geri döndürmeye çalışıyor. İsrail buna izin vermemeli.” ifadelerini kullandı.

900 KİLOMETRELİK ALANDA DEV TESİS.

Saxafi Media’ya göre Türkiye Uzay Ajansı (TUA) denetiminde kurulan tesis, Mogadişu’nun kuzeyinde 900 kilometrekarelik alanda inşa ediliyor.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

“Somali'nin Ekvator'a yakın konumu, roketlerin daha az yakıtla yörüngeye ulaşmasını sağlıyor. Okyanus menzili, yüksek riskli füze testlerinin yerleşim yerlerinden uzakta yapılmasına imkân tanıyor.”

TAYFUN’UN YENİ YUVASI

Ayrıca, Türk yetkililerin Sinop’taki mevcut test menzillerinin uzun menzilli füzeler için yetersiz kaldığı aktarıldı.

Türk medyasına atıfta bulunulan bölümde, “Üs, Türkiye’nin en uzun menzilli yurt içi üretimi silahı olan Tayfun balistik füzesi testlerine ev sahipliği yapacak” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tayfun’un menzilini 1.000 kilometrenin üzerine çıkarma hedefi de hatırlatıldı.