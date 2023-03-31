Türkiye'den Finlandiya'ya NATO onayı dünyanın gündeminde Uluslararası basın, Meclis'ten çıkan kararı okurlarına aktardı. Helsinki'nin, ittifaka resmen kabul edileceği tarih paylaşıldı.

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İskandinav ülkesi Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci tamamlandı.

Helsinki'nin askeri ittifaka katılım protokolüne ilişkin teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Finlandiya'ya NATO onayı

Ankara'nın, Finlandiya'ya NATO'ya katılım yolunu açması bu ülkede ve ittifakta memnuniyetle karşılandı.

BBC: Türkiye kabul etti

BBC, "Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı" başlığıyla gelişmeyi aktardı:

Finlandiya, Türkiye parlamentosunun başvurusunu kabul etmesinden sonra NATO'nun 31'inci üyesi olacak. Türkiye, Finlandiya'nın savunma ittifakına katılma girişimini aylarca ertelemişti.



Finlandiya, temmuz ayında Litvanya'da yapılacak zirvede resmen NATO'ya kabul edilecek.

Bloomberg: Finlandiya katıldı, İsveç bekliyor

Bloomberg, Finlandiya'nın üyeliğinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "darbe" niteliğinde olduğunu yazdı.

İskandinav ülkesinin katılımının 30 üyenin tamamı tarafından onaylandığı, İsveç'in başvurusunun ise Türkiye ve Macaristan tarafından bekletildiği kaydedildi.

New York Times: Güç dengeleri değişiyor

Türkiye'nin resmi onayının ardından Finlandiya'nın askeri ittifaka girmesinin, Putin için "önemli bir yenilgi" olduğunu belirten New York Times, "Finlandiya, onlarca yıllık tarafsızlıktan sonra Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne katılmak için perşembe günü nihai onayı aldı." dedi.

Gelişmenin, Batı ile Rusya arasındaki güç dengesinde Ukrayna'ya saldırılarla başlayan "büyük bir değişikliği" temsil ettiğine dikkat çekildi.

CNBC: Rusya sınırında 1.340 kilometrelik yeni bölge

"Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini resmen onayladı" diyen CNBC, Ankara'nın, İsveç'in üyelik başvurusunu henüz onaylamadığını anımsattı.

Finlandiya'nın ittifaka üyeliğinin, Rusya sınırı boyunca 1.340 kilometrelik yeni bir NATO bir bölgesi anlamına geldiği ifade edildi.