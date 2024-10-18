Türkiye'den İsrail'e sert tepki: Soykırımın sorumluları hak ettikleri cezayı alacak

AA
Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından, İsrail'in masum Filistinlilere yönelik eylemlerine ve işlenen katliama ilişkin paylaşım yapıldı.
"HAK ETTİKLERİ CEZALARI ALMALARI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"
Soykırımla ilgili fotoğrafların da yer aldığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Soykırımcı Netanyahu ve hükümetinin eli kanlı mensubu Katz'ın masum Filistinlilere yönelik eylemlerinden örnekler... Bu soykırımın sorumlularının hak ettikleri cezaları almaları için çalışmaya devam edeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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