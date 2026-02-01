Türkiye’nin süresiz NAVTEX ilanı Atina’yı kızdırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin Ege Denizi’nde deniz yetki alanlarına ilişkin, Atina’nın uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerine karşılık olarak süresiz NAVTEX ilan etmesi Yunanistan’da rahatsızlık yarattı.

İsrail ile savunma alanında yakın ilişkiler geliştiren ve Türkiye’ye karşı askeri faaliyetlerini artıran Yunan yetkililer, Ankara’nın bu hamlesine tepki gösterdi.

YUNAN SAVUNMA BAKANI'NDAN NAVTEX İLANINA TEPKİ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin kararının hukuki bir geçerliliği olmadığını belirterek, "Yunanistan'ın böyle bir yaklaşımı ciddiyetle karşılaması mümkün değil, Türkiye de bunu gayet iyi biliyor. Hukuki düzeyde bu sürekli NAVTEX’lerin hiçbir gerçek geçerliliği yoktur ve Türk-Yunan ilişkilerinin iyileşmesine hiçbir katkı sağlamazlar" dedi.

YUNANİSTAN'DAN, 'EGEMENLİK HAKLARININ KISITLANDIĞI' İDDİASI

Yunan basını ise Türkiye’nin almış olduğu kararın asıl nedeninin; Yunanistan’ın İsrail’den satın almak istediği mühimmatların adalara yerleştirme planından duyulan rahatsızlıktan kaynaklı olduğunu belirtti.

Eski Ajan Savvas Kalenderidis, Türkiye’nin Ege ve Trakya’daki hamlelerini sertçe eleştirdi. Atina Bildirgesi'nin Yunanistan’ın egemenlik haklarını kısıtladığını ve yatıştırma politikası yerine stratejik kararlılık savunma işbirliği çağrısında bulundu.

“TEK KURŞUN ATMADAN EGE’NİN YARISINI ALDILAR” ÇIKIŞI

Türkiye’yi suçlayıcı ve hukuka aykırı davrandığı konusunda eleştiren Kalendiris, Türkiye’nin Ege Denizi’nde süresiz NAVTEX hamlesine ilişkin, “Şimdi bize şu mesajı veriyorlar: Kasos'ta (Kaşot Adası) ne yaptıysak, 25. meridyenin doğusundaki bölgelerde de aynısını yapacağız. Eğer NAVTEX yayınlarsanız ya da uluslararası sularda egemenlik haklarınızı kullanmaya kalkarsanız, bizi karşınızda bulursunuz” dedi.

Eski ajan Türkiye’nin tek bir kurşun dahi atmadan Ege’nin yarısının alındığını belirterek, "Bu (NAVTEX'ler), tek bir kurşun atmadan Ege'nin yarısını ele geçirmek ve kendi tarafına çekmek için sahip oldukları genel stratejinin bir adımıdır” dedi.

Kalenderidis, Suriye’de Türkiye’nin faaliyetlerinden Yunanistan’ın rahatsız olduğunu ve Türkiye’nin diplomasideki tavrını eleştirerek “küstah” terimini kullandı.