Twitter'ın 240 kiloluk kuş logosu, Nevada Çölü'nde yakıldı

Bir anının daha sonuna gelindi...

Twitter'ın San Francisco'daki merkez binasının tepesinde bulunan 240 kiloluk iki kuş logosundan biri, yeni kurulan bir çevrimiçi pazar yerinin tanıtım amacı nedeniyle feci bir sonla karşılaştı.

HAVAYA UÇURULDU

Bu yılın başlarında logoyu açık artırmayla 34 bin dolara satın alan çevrimiçi pazar yeri Ditchit, eski Twitter çalışanlarının "Larry" adını verdiği kuşu Nevada Çölü'nde havaya uçurdu.

12 METRELİK KUŞ LOGOSU

Milyarder Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'ı satın alması ve adı ile logosunu X diye değiştirmesinin ardından 12 metrelik kuş logosu satışa çıkarılmıştı.

Yaklaşık 240 kiloluk logoyu Ditchit satın almıştı. Firma, çevrimiçi pazar yeri uygulamasını tanıtmak için logoyu yakarak tanıtım yapmaya karar verdi.

YouTube'a yüklenen bir videoda Ditchit, Musk'ın Twitter'ı devralması ile kendi girişim hedefleri arasında bazı paralellikler çizmeye çalıştı.

Videoda, "Elon Musk, ifade özgürlüğünü desteklemek için Twitter'ı X olarak yeniden markalaştırdı. Biz de yerel pazar yerleri için aynısını yapıyoruz." dendi.