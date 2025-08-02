Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nde bulunan destek tesisi vuruldu

Ukrayna'daki nükleer santralde tehlikeli anlar yaşanıyor..

Son dakika haberine göre, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Zaporijya Nükleer Santrali yakınlarında bulunan destek tesislerinin saldırı sonucu isabet aldığını duyurdu.

ZAPORIJYA'DA TEHLİKELİ SALDIRI: SANTRAL YAKINLARINA TOPÇU VE İHA ATIŞI

Ajanstan yapılan açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali'nin UAEA ekibine tesisin saat 09'00'dan itibaren topçu ateşi ve insansız hava araçlarıyla vurulduğu bilgisini ilettiği, UAEA ekibinin ise aynı saatlerde bölgedeki askeri hareketliliği duyduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu nükleer santralden yaklaşık 1200 metre uzaklıkta bulunan bir tesisten ise dumanların yükseldiğinin görüldüğü aktarıldı.

"POTANSİYEL RİSKLER OLUŞTURUR VE ÖNLENMELİDİR"

Açıklamada görüşüne yer verilen UAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi ise şöyle dedi:

"Nükleer santralin yakınında meydana gelen herhangi bir saldırı, hedefi ne olursa olsun, nükleer güvenlik için de potansiyel riskler oluşturur ve önlenmelidir. Bir kez daha, nükleer kazaların devam eden riskini önlemek için nükleer tesislerin yakınında askeri güçlerin azami ölçüde itidal göstermesini talep ediyorum."