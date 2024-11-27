UCM’nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrine İsrail'den itiraz

İHA

Gazze Şeridi'ne yönelik bir yılı aşkın süredir zalim politikalarını sürdüren İsrail'e yönelik Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) beklenen karar geçtiğimiz haftalarda geldi.

İsrail, bölgede soykırım faaliyetlerini sürdürürken Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) 21 Kasım'da Netanyahu'ya yaptırım kararı çıktı.

Bu kapsamda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant'a savaş suçları için tutuklama emri çıkartıldı.

İSRAİL'DEN İTİRAZ

İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine itirazda bulundu.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in itiraz başvurusunun “tutuklama kararının ne kadar saçma olduğunu ve herhangi bir olgusal ya da hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ayrıntılı bir şekilde ortaya koyduğu” iddia edildi.

Açıklamada, UCM'nin itirazı reddetmesi halinde bunun sadece UCM’nin İsrail'e karşı ne kadar önyargılı olduğunu göstereceği savunuldu.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 418 gündür devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 33 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 134 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 44 bin 282’ye, yaralı sayısının ise 104 bin 880’e yükseldiği kaydedildi.