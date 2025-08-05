Uçuş görevlisi uyardı: Herkes uçağa bindikten sonra bu hatayı yapıyor

Lufthansa’da görevli uçuş görevlisi Maike Herder, son iki yılda gerçekleştirdiği yüzlerce kısa ve uzun mesafeli uçuşun ardından, yolcuların uçak içindeki davranışlarıyla ilgili önemli gözlemler paylaştı.

Ippen.Media ve BuzzFeed News Germany ile yaptığı röportajda Herder, özellikle el bagajı kullanımı ve uçuş esnasında yolcu tutumları konusunda çarpıcı uyarılarda bulundu.

EN BÜYÜK HATA: KÜÇÜK ÇANTALARIN BAGAJ BÖLMESİNE KONMASI

Herder’in dikkat çektiği en yaygın hata, yolcuların küçük sırt çantaları ve el çantalarını doğrudan bagaj bölmesine yerleştirmesi. Oysa bu çantaların çoğu, yolcunun önündeki koltuğun altına konulabiliyor.

“Birçok kişi bu kuralı ya bilmiyor ya da duyuruları dinlemiyor,” diyen Herder, bu durumun daha büyük valizler için alan bırakmadığını, sonuçta kabin bagajlarının kargo bölümüne alınmak zorunda kaldığını vurguluyor.

UÇAKTA SESSİZ KODLAR

Uçuş görevlileri sadece çanta yerleştirme kurallarıyla değil, yolcuların davranışlarıyla da yakından ilgileniyor. Herder, uçağa biniş anında bile bazı yolcuların sorun çıkarabileceğini anlayabildiklerini söylüyor.

Alkol kokusu, öfke dolu beden dili veya aceleci tavırlar, kabin ekibinin hemen birbirini uyardığı sinyallerden. Bu uyarılar, yolcuya fark ettirmeden özel kodlarla yapılabiliyor.

SIK UÇANLAR VE SEYREK SEYAHAT EDENLER

Deneyimli hostes, sık uçan yolcularla nadir seyahat edenleri kolaylıkla ayırt ettiklerini de dile getiriyor. Özellikle iniş sonrası kemer ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan, bagaj bölmelerini açmaya çalışan sabırsız yolcuların çoğu, seyrek uçanlar grubuna giriyor. Herder'e göre bu da uçak içi güvenlik ve düzen açısından dikkat edilmesi gereken bir başka davranış kalıbı.

Maike Herder’in aktardıkları, sadece bir uçuşun değil, uçak içi deneyimin de kurallar ve saygı çerçevesinde şekillendiğini gösteriyor. Küçük görünen davranışlar, tüm yolculuğun seyrini etkileyebiliyor. Her uçuş, herkesin iş birliğiyle daha güvenli ve konforlu hale geliyor.