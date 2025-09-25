UEFA, İsrail'i men etmeye hazırlanıyor: Nihai karar gelecek hafta verilecek

İsrail'in, Gazze'ye yönelik soykırımı artarak devam ediyor.

Abluka altına alınan bölgede adeta bir insani felaket yaşanırken dünyada İsrail'e yönelik tepkiler giderek artıyor.

İlk olarak 5 ülkenin İsrail'in Eurovision'a katılmamasını istemesiyle başlayan tepkiler spor müsabakalarına da sıçradı.

HAFTAYA 'MEN' KARARI GELEBİLİR

The Times'a göre, BM'nin Gazze konusundaki çağrıları ve çoğunluk yöneticilerinin desteğiyle UEFA'nın önümüzdeki hafta İsrail'i müsabakalardan men etme kararı alacağı iddia edildi.

İsrailli yetkililer, futbollarına potansiyel bir zarar verebileceğini öne sürerek bu karara karşı çıkıyor ve bazı raporlarda ABD baskısının bu kararı geciktirdiği belirtiliyor. UEFA'nın, İsrail'i men edip etmeme konusunda kararını önümüzdeki hafta açıklaması bekleniyor.

TRUMP'TAN MÜDAHALE

Sky Sports'un haberine göre Donald Trump yönetimindeki Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, İsrail futbol kulüplerinin ve milli takımlarının FIFA ve UEFA gibi uluslararası kuruluşlar tarafından veto edilmesini veya yaptırıma uğramasını engellemek amacıyla doğrudan müdahalede bulunacağını açıkladı.

Trump'ın ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası öncesi İsrail'in elemelerden men edilmesini istemediği kaydedildi.

UEFA VE FIFA’NIN ÇELİŞKİLİ TUTUMU

UEFA Başkanı Aleksander Čeferin, takımların siyasi liderlerin eylemleri nedeniyle müsabakalardan men edilmemesi gerektiğini savunmuş, ancak dünya çapında büyük tepki almıştı.

Buna karşın BM uzmanları, sporun tarafsız kalamayacağını ve İsrail devletine yönelik boykot uygulanması gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar, 'Boykot bireysel oyunculara değil, İsrail devletinin spor aracılığıyla uluslararası meşruiyet kazanmasına engel olacak şekilde uygulanmalıdır' dedi.

RUSYA İKİYÜZLÜLÜĞÜ

UEFA ve FIFA, 2022 yılında Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası hızlı şekilde harekete geçerek Rus kulüplerini ve milli takımı turnuvalardan men etmişti.

Buna karşın, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım ve ağır insan hakları ihlallerine rağmen hala sessiz kalınması, uluslararası spor camiasında geniş tartışmalara neden oluyor.