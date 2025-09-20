Abone ol: Google News

UEFA, Salı günü İsrail Milli Takımı ve kulüplerini Avrupa’dan men edebilir

UEFA İcra Komitesi’nin Salı günü İsrail milli takımı ve kulüplerinin Avrupa’dan men edilip edilmemesini oylaması beklenirken İsrail Futbol Federasyonu'nun oylamayı engellemek için yoğun lobi faaliyetleri yürüttüğü öğrenildi.

Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 20.09.2025 16:04
İsrail'in küresel sahneden men edilmesi çağrıları, aktörlerin boykot istemesiyle ivme kazanıyor. 

5 Avrupa ülkesi İsrail'in katılması halinde Eurovision'a katılmama tehdidinde bulundu.

Öte yandan İsrail milli takımı ve kulüplerinin spor müsabakalarından men edilmesi de gündemde. 

SALI GÜNÜ OYLAMA YAPILACAK

UEFA İcra Komitesi’nin Salı günü konuyu oylamaya sunması bekleniyor.

UEFA'nın en önemli finansal destekçilerinden Katar'a yönelik İsrail saldırısının ardından  baskıların arttığı bildiriliyor.

SÜPER KUPA MAÇINDA PANKART AÇILDI

UEFA'nın geçen ay Paris Saint-Germain ile Tottenham arasında oynanan Süper Kupa final maçında "Çocukları öldürmeyi bırakın, sivilleri öldürmeyi bırakın" yazılı pankart açması sonrası men edilme çağrılarına olan destek arttı. 

Afişe onay veren UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, daha sonra hükümetlerin eylemleri nedeniyle sporcuları cezalandırmak istemediğini ancak artan kamuoyu baskısını kabul ettiğini söyledi.

TOPLANTIYA ENGEL OLMAK İÇİN LOBİ FAALİYETİ YAPILIYOR

İsrailli yetkililer, 2022’de Moskova’nın uluslararası futboldan men edilmesinin ardından ülkenin 'Rusya’nın durumuna bir adım uzaklıkta' olmasından endişe ettiklerini Channel 12’ye söyledi.

Haberde ayrıca İsrailli temsilcilerin, önümüzdeki hafta yapılacak UEFA toplantısı öncesinde bu hamleyi engellemek için kulis yaptıkları belirtildi.

