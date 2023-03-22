Uganda'da LGBT bireylere hapis cezasına onay verildi Eşcinsel ilişkilerin önüne geçmek için hazırlanan yasa tasarısı parlamentonun onayından alkışlarla geçti.

Eşcinsel ilişkilerin yasaklandığı Uganda’da LGBT bireylere yönelik hapis cezasını öngören yasa tasarısı parlamentoda oylandı.

Yasa tasarısı kapsamında LGBT bireylere ömür boyu hapsin yanı sıra çocuk ve savunmasız kişilere tacizde bulunan LGBT bireylere idam cezası öngörülüyor.

İhbar zorunluluğu da getirildi

Kişilere aile bireylerini ve arkadaşlarını yasal makamlara ihbar etme sorumluluğu da getiren yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.

Ülkedeki LGBT haklarını savunan sivil örgütler, yasa tasarısının korkuya ve eşcinsel bireyler üzerinde baskıya neden olacağını savunuyor.

Yasa tasarısının yürürlüğe girmesiyle, kötü niyetli kişilerin para elde edebilmek için kişileri ihbar etmelerine olanak sağlayacağı ifade ediliyor.

Parlamentoda alkışlarla kabul edilen yasa tasarısı, Uganda’daki LGBT karşıtı yasaların en sert kısmı olarak kabul ediliyor.

Uluslararası Af Örgütü Doğu ve Güney Afrika Direktörü Tigere Chagutah yaptığı açıklamada, yasa tasarısının yasalaşması ile LGBT bireylere karşı nefret suçunun ve ayrımcılığın kurumsallaşacağını ve sivil toplum ve halk sağlığı uzmanları ile yerel toplulukların liderlerinin meşru çalışmalarını engelleyeceğini söyledi.

Başkan onay verirse yürürlüğe girecek

Yasa tasarısının yasalaşması için Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni’nin onayı gerekiyor. Museveni’nin yasa tasarısını veto etme hakkı bulunuyor.