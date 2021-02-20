Uğur Şahin, koronavirüs aşı fiyatıyla ilgili iddialara yanıt verdi

BioNTech'in kurucu ortağı Şahin, yeni parametreler üzerinden Pfizer ile farklı fiyat modeli belirlediklerini söyledi.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Profesör Uğur Şahin, Alman basınında yer alan aşı fiyatına dair iddialara değindi.

Almanya merkezli medya kuruluşları NDR, WDR ve Süddeutsche Zeitung, BioNTech/Pfizer'ın Avrupa Birliği'nden (AB) geçen haziran ayında bir doz aşı için 54.08 euro talep ettiğini öne sürdü.

SİPARİŞ MİKTARINA GÖRE FİYAT MODELİ BELİRLENDİ

Ancak tarafların kasım ayında 15.50 euro üzerinde anlaştığı iddia edildi.

Konuyla ilgili Bild gazetesine konuşan Uğur Şahin, Temmuz 2020'de sanayi ülkeleriyle ilgili sipariş miktarına göre fiyat modeli belirlediklerini söyleyerek, "Sipariş miktarına göre fiyatlar 15 euro ile 30 euro arasında değişiyordu." dedi.

22 Temmuz'da ABD ile yeni değişkenler üzerinden anlaşma yaparak, aşı için 19.50 dolarlık fiyat belirlediklerini dile getiren Şahin, "Bu fiyat modeli tüm sanayi ülkelerine teklif edildi." ifadesini kullandı.

"PFIZER İLE YENİ BİR TEKLİF HAZIRLADIK"

Şahin, ilk dönemlerde klinik deneyler için az miktarda aşı üretildiğini kaydederek, 2 bin doz için 1.5 milyon euroluk bir fiyatın söz konusu olduğunu belirtti ve ekledi:

"Kitlesel üretim için altyapı yoktu. O dönemde üretimin nasıl yapılacağını, mRNA konusundaki klinik deneylerin nasıl sonuçlanacağını, üretim süreçlerinin ve fiyatın nasıl şekilleneceğini bilmiyorduk. Maliyetlerin nasıl düşeceğini ve ölçeklemenin nasıl yapılacağını belirlediğimizde Pfizer ile birlikte yeni bir teklif hazırladık."

TOPLAM 600 MİLYON DOZ TALEBİ

AB, BioNTech/Pfizer'ın ortak üretimi olan koronavirüs aşısına 21 Aralık'ta kullanım onayı verdi. 300 milyon doz aşı sipariş eden AB Komisyonu, daha sonra tekrar 300 milyon doz talebinde bulunmuştu.

"BAŞARACAK ÇOK ŞEY VAR"

Geçtiğimiz günlerde dünya genelindeki aşılama kampanyasıyla ilgili konuşan Türk bilim insanı, "Aşıyı 10 milyondan fazla insana tedarik ettik ama halen başaracak çok şey var. Aşımızı tüm dünyadaki insanlara ulaştırmak istiyoruz. Sadece ekonomik olarak gelişmiş ülkelerin değil, gelişmekte olan ülkelerin de aşıya eriştiğinden emin olmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Uğur Şahin, iş birliğinin önemini vurgulayarak, "Bu virüsün bizimle kalacağı çok açık. Bu sadece 2021 ve 2022'nin geçici bir sorunu değil. Bu gelecek 10 yıl için bir zorluk oluşturuyor." dedi.