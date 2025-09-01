Ukrayna'da Parubiy suikastına ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı

Eski Ukrayna Parlamentosu Başkanı Andriy Parubiy, 30 Ağustos'ta düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Parubiy suikastına ilişkin gelişmeleri açıkladı.

"1 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Zelensky, Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko ve Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Korgeneral Vasil Malyuk'un Parubiy suikastıyla bağlantılı bir şüpheliyi yakaladığını belirtti.

Gerekli soruşturmanın devam ettiği bilgisini paylaşan Zelensky, mevcut bilgilerin kamuoyuna açılmasına yönelik talimat verdi.

Zelensky, başka bir paylaşımında da şüphelinin ilk ifadesini verdiğini kaydederek, çalışmalara katkıda bulunan tüm personele teşekkürlerini sundu.

ANDRIY PARUBIY

Kasım 2013'te Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasını imzalamaktan vazgeçen dönemin Rusya yanlısı hükümetine tepki olarak Kiev'in Maidan Meydanı'nda başlayan gösterilerdeki aktivistlerin liderlerinden olan Parubiy, 2014'teki devrimin ardından 6 ay kadar Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri, 2016-2019 döneminde de Ukrayna Parlamentosu Başkanlığı görevini yürütmüştü.