Ukrayna, 9 Rus İHA'sını düşürdü Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, birçok İHA'yla saldırı düzenlendi. İHA'lar düşürülürken, bir cesede ulaşıldı.

AA

Rusya-Ukrayna Savaşı, İHA'lı saldırılara sahne olmayı sürdürüyor.

Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da Rus İHA'larıyla saldırı girişimi düzenlendi.

Birçok insansız hava aracının kullanıldığı saldırılarda can kaybı yaşandı.

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper, düşürülen İHA'ların üç noktada yangına neden olduğunu ve söndürme çalışmalarının dört saatten fazla sürdüğünü ifade etti.

Odessa bölgesinde 9 İHA düşürüldü

Rus ordusunun son haftada Odessa'ya üçüncü kez hava saldırısı düzenlediğini hatırlatan Kiper, şu bilgiyi paylaştı:

Sadece Odessa bölgesinde bu gece 9 İHA düşürüldü. Bazı evlerde ve depoda yangın çıktı. Olay yerinde bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Kiev ve Herson'a hava saldırıları düzenlendi

Ukrayna ordusu Güney Operasyonel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Rus ordusunca Kırım üzerinden gönderilen İran yapımı 16 "Şahed" tipi İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiği belirtildi.

Ukrayna basını, son bir günde Kiev, Herson ve bazı bölgelere hava saldırısı düzenlendiğini yazdı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)