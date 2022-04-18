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    Ukrayna, AB üyeliği anketini tamamladı

    AB'nin sunduğu anket, Ukrayna tarafından hazırlandı. Kiev, üyelik sürecine ilişkin tavsiyenin olumlu olmasını bekliyor.
    • 18.04.2022 - 10:04
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 10:43
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    Ukrayna, AB üyeliği anketini tamamladı

    Kiev yönetimi, Avrupa Birliği'nde (AB) yer alabilmek için Brüksel'e başvuru yaptı.

    Başvurunun ardından üyelik sürecinin ilk adımı kapsamında Ukrayna'ya gerekli formlar sunuldu.

    Ukrayna, kendilerine verilen ve başlangıç noktasını temsil eden anketi tamamladığını duyurdu.

    "Belge Ukrayna tarafından tamamlandı"

    Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'in ofisinden Başkan Yardımcısı Ihor Zhovkva, "Bugün belgenin Ukrayna tarafından tamamlandığını söyleyebilirim." dedi.

    Zhovkva, Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna'nın gerekli üyelik kriterlerine uyumu hakkında bir tavsiye yayınlamasının gerektiğini kaydetti.

    "Top, AB üyesi ülkelerde"

    Reuters'ın haberine göre; tavsiyenin olumlu olmasını beklediklerini dile getiren Zhovkva, "Ardından top, AB üye ülkelerinde olacak." ifadesini kullandı.

    Ukrayna, AB üyeliği anketini tamamladı #1

    Aday ülke statüsü beklentisi

    Anket niteliğindeki söz konusu form, AB Konseyi'nin talep ettiği üzere, alınan yanıtlar temelinde ülkelerin AB üyelik başvurusu hakkında Komisyon'un görüşünün hazırlanmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

    Zhovkva, Ukrayna'nın planlanan Avrupa Konseyi toplantısı sırasında AB üyeliği için aday ülke statüsü kazanmayı beklediğini de vurguladı.

    AB'ye üyelik süreci

    Avrupa Konseyi, Konsey'in internet sitesindeki programa göre 23-24 Haziran'da toplanacak.

    Aynı Ukraynalı yetkili, "Ardından, üyelik müzakerelerini başlatmamız gerekecek. Bu görüşmeleri yaptıktan sonra, Ukrayna'nın AB'ye tam üyeliği hakkında konuşabiliriz." diye ekledi.


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