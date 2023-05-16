Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Avrupa'dan milyarlarca dolarlık yardım sözü aldı Dört ülkeyi ziyaret eden Zelensky, Rus ordusuna karşı istediğini elde etti. Avrupa'nın, Kiev'e daha fazla destek vererek Moskova'yı masaya çekmek istediği belirtiliyor.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky; İtalya, Almanya, Fransa ve İngiltere'yi ziyaret etti.

Milyarlarca dolarlık yeni askeri yardım sözü alan Zelensky, Avrupa turundan Rusya'ya karşı silah ve siyasi desteklerle döndü.

Avrupa'dan Kiev'e peş peşe destek

Avrupa, Rusya'nın Ukrayna topraklarından çıkarılması konusunda Kiev yönetimini silahlandırma konusunda daha merkezli bir rol oynuyor.

Zelensky'nin dört ülkeyi kapsayan turu cumartesi günü İtalya'da başladı ve pazartesi günü İngiltere'de Başbakan Rishi Sunak'ın hava savunma füzeleri ve saldırı uçağı paketi sağlama sözü vermesiyle sona erdi.

Milyar dolarlık silah paketleri taahhüt edildi

New York Times'ın haberine göre, bu, İngiltere'nin yakın zamanda sağladığı uzun menzilli seyir füzelerine ek olarak geldi.

İngiltere'nin yanı sıra Almanya, Ukrayna'ya yaklaşık 3 milyar dolarlık silah paketi verme taahhüdünde bulundu. Fransa ve İtalya da ek silah vaatlerini dile getirdi.

Moskova'yı caydırmak istiyorlar

Konuya ilişkin uzmanlara göre, Avrupa'nın Ukrayna'ya destek gösterisi, savaşın çok önemli bir aşamada olduğunun altını çiziyor.

Kıta ülkeleri, Moskova yönetimini caydırarak müzakere masasına çekmenin hesaplarını yapıyor.

Öte yandan, halen açık farkla en büyük silah tedarikçisi olan ABD'den Ukrayna'ya verilen desteğin "büyük ihtimalle baskına altına alınacağı" ifade edildi.