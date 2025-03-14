Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Belli ki Kursk'taki durum çok ağır

AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, başkent Kiev'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

"BELLİ Kİ KURSK'TA DURUM ÇOK AĞIR"

Konuşmasında, Rusya'nın Kursk bölgesinde, Rus ordusunun Ukrayna silahlı kuvvetlerine yönelik sürdürdüğü karşı saldırısına da değinen Zelensky, "Belli ki Kursk'taki durum çok ağır." dedi.

Zelensky, Ukrayna ordusunun 2024'te söz konusu bölgeye girmesindeki amacın, Ukrayna'nın Sumi ve Harkiv bölgelerine yönelik Rus saldırılarını engellemek olduğuna dikkati çekti.

Hedefin, Rusya'nın kendi birliklerini bu bölgenin savunması için Ukrayna'dan çekmesi olduğunu aktaran Zelensky, "Kursk harekatının amacı, Pokrovsk'tan, Harkiv yönünden ve Sumi'den (Rus) birliklerini çekmekti. Görevini yerine getirdiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"HAREKATIN BAŞARILI OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Zelensky artık Donetsk bölgesindeki Pokrovsk şehri yönünde cephedeki durumun "iyileştiğini" belirterek şunları kaydetti:

"(Kursk Harekatı'nın) başarılı olduğuna inanıyorum. Pokrovsk yönündeki durumun artık istikrara kavuştuğunu ve (Rusların) Pokrovsk'u tekrar işgal etme fırsatı bulmasının çok zor olacağını düşünüyorum."

Zelensky, ABD'nin önerdiği 30 günlük ateşkesin sağlanması durumunda cephedeki durumu kontrol etmenin mümkün olabileceğini savunarak "Bana göre, ihlallerin takibinin bu adımlarla mümkün olduğunu düşünüyorum. İlk adım uydu, ikinci adım istihbarat. Amerika ve Ukrayna'nın ortak istihbaratı." diye konuştu.

"ABD BAŞKANI'NIN SİNYALİ DİKKATE ALINDI"

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Kursk bölgesindeki Ukrayna askerlerinin hayatının bağışlanmasına yönelik çağrısını olumlu karşıladıklarını belirterek, "ABD Başkanı'nın sinyali dikkate alındı." dedi.

Uşakov, başkent Moskova'da ABD Başkanı Trump'ın Kursk bölgesindeki Ukrayna askerlerinin hayatının bağışlanmasına yönelik çağrısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu çağrıya olumlu yanıt verdiğine işaret eden Uşakov, "ABD Başkanı'nın sinyali dikkate alındı. Putin, Kiev'in silah bırakma ve teslim olma emrini vermesi durumunda, Ukraynalı askerlerin hayatlarının bağışlanacağını ve iyi muamele göreceğini garanti etti." dedi.

Uşakov, ABD ile temaslarını sürdürdüklerini vurgulayarak, "Putin, ABD yönetimiyle yeniden kurulan diyalog esnasında dile getirilen tüm konulara duyarlı. ABD ile başlatılan diyalog bir dizi kanal üzerinden düzenli olarak yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

"KİEV YÖNETİMİ, VATANDAŞLARINI KURTARMAK İÇİN ŞANSA SAHİP"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kursk'taki Ukraynalı askerlere teslim olma çağrısı yaparak insancıl bir yaklaşım sergilediğini ancak bu çağrının reddedilmesi halinde söz konusu askerlerin "yok edileceğini" belirtti.

Kiev yönetiminin "vatandaşlarını kurtarmak" için şansa sahip olduğuna işaret eden Medvdev, "Önümüzdeki saatler neyi seçtiklerini gösterecektir." ifadesini kullandı.

Trump, Putin'den Kursk bölgesinde çevrelenen Ukrayna askerlerinin hayatının bağışlanmasını istediğini bugün açıklamıştı.

Putin de Rusya Güvenlik Konseyi ile yaptığı toplantıda, Trump'ın Ukraynalı askerlerle ilgili çağrısını anlayışla karşıladıklarını belirterek, "Silahlarını bırakıp teslim olmaları durumunda hayatları garanti altına alınacaktır." ifadesini kullanmıştı.