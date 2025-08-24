Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den Azerbaycan'a teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Azerbaycan'la stratejik ortaklığın geliştirilmesini dört gözle beklediklerini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelensky, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla gönderdiği tebrik mesajına teşekkür etti.

"UKRAYNA VE AZERBAYCAN HER ZAMAN BİRBİRLERİNİN EGEMENLİĞİ DESTEKLEMİŞTİR"

Aliyev'in Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına gösterdiği saygıya yüksek değer verdiğini ifade eden Zelensky, "Ukrayna ve Azerbaycan her zaman birbirlerinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemiştir." diye kaydetti.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Zelensky, dost Azerbaycan'ın insani ve diğer alanlardaki desteğinden dolayı minnettarlığını belirterek, "Halklarımızın yararına stratejik ortaklığımızı geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Aliyev, Zelensky'e gönderdiği tebrik mesajında Ukrayna'ya gerekli insani destek ve yardımı sağlamaya devam edeceklerini bildirmişti.