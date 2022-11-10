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    Ukrayna: Düşmanın Herson’da kaçmaktan başka çaresi kalmadı

    Genel Kurmay Başkanı Zalujnıy, Rusya’nın Herson’da kaçmaktan başka çaresinin kalmadığını belirterek taarruzlarını devam ettiklerini vurguladı.
    • 10.11.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 17:16
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    Ukrayna: Düşmanın Herson’da kaçmaktan başka çaresi kalmadı

    Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, şubat ayından bu yana devam ediyor...

    Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Rusya'nın "Herson'daki savunma hattının Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekileceği" yönündeki açıklamasına ilişkin Telegram hesabından açıklamalarda bulundu.

    Zalujnıy, Herson yönünde düşmanın lojistik yollarını, birliklerinin kontrol ve destek sistemini yok ettiklerini belirtti.

    “Herson’da düşmanın kaçmaktan başka seçeneği kalmadı.” ifadesini kullanan Zalujnıy, düşmanın 'iyi niyet jestinin’ arkasında Ukrayna Savunma Birliklerinin muazzam çabalarının olduğunu vurguladı.

    “Herson'dan muhtemel çıkışı da aktif eylemlerimizin sonucudur”

    AA’nın haberine göre; Zalujnıy, “Tıpkı Kiev'den ve Harkov bölgesinden geri çekilip Yılan Adası'nı terk etmesi gibi, Herson'dan muhtemel çıkışı da aktif eylemlerimizin sonucudur.” ifadesini kullandı.

    “Taarruzumuza devam ediyoruz”

    Şimdiye kadar, Rus işgal birliklerinin Herson'dan sözde geri çekilmesiyle ilgili bilgileri ne teyit ne de yalanlayabileceklerini söyleyen Zalujnıy, “Taarruzumuza devam ediyoruz.” dedi.

    Zalujnıy, Ukrayna birliklerinin Herson yönünde, 1 Ekim'den bu yana 36,5 kilometre ilerledikleri ve geri alınan bölgenin toplam alanının 1381 kilometrekare olduğu bilgisini paylaştı. Zalujnıy, Herson’da 41 yerleşim yerinin kontrolünün yeniden sağlandığını kaydetti.

    Son bir günde 12 yerleşim biriminde kontrol sağlandı

    Zalujnıy, son 24 saatte, Petropavlovka-Novoraysk yönünde 7 kilometre ilerleyerek 6 yerleşim birimini, Pervomayısk-Herson’da ise 6 yerleşim biriminde kontrolü sağladıklarını belirterek, toplam 264 kilometrekare toprağın düşmandan kurtarıldığını sözlerine ekledi.


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