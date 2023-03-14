Ukrayna güçlerinin Rus askerlerinin bulunduğu sipere saldırısı kamerada Rus askerlerinin tespit edildiği siper ateş altına alındı. Çatışma, havadan saniye saniye görüntülendi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar geçtiğimiz ay 1 yılı geride bıraktı.

Çatışmalar, son dönemde Bahmut'ta yoğunlaşmış durumda.

Kiev yönetimine göre Rusya kenti ele geçirmek için girişimlerini sürdürürken, bölgeden sivillerin tahliyesi devam ediyor.

Siperde çatışma anı

İki ülke ordusu arasındaki şiddetli çatışmalardan biri, havadan görüntülendi.

Rus askerlerinin bulunduğu sipere zırhlı personel taşıyıcısı ile gelen Ukraynalı askerlerin saldırı anları kaydedildi.

Roket fırlatıldı, Rus askerler kaçmayı başardı

Siperde tespit edilen Rus unsurları, yoğun bir şekilde ateş altına alındı. Roketin fırlatıldığı anlar da görüntülendi.

Rus askerleri ise siperde ilerleyerek Ukrayna askerlerinden kaçmaya çalıştı. Bir süre sonra Ukraynalı askerlerden biri sipere girerek arama faaliyeti gerçekleştirdi.