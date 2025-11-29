Ukrayna heyeti barış planını görüşmek üzere ABD'ye doğru yola çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta barış için görüşmeler devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un başkanlığındaki heyetin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirecek barış planını görüşmek üzere ABD'ye doğru yola çıktığını bildirdi.

"EN YAPICI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Ukrayna’nın savaşı sona erdirmek için gerekli adımları hızlı ve somut bir şekilde belirleme misyonu olduğunu kaydeden Zelensky, "Ukrayna, ABD ile mümkün olan en yapıcı şekilde çalışmaya devam ediyor ve Cenevre'deki toplantıların sonuçlarının şimdi ABD'de netleştirilmesini bekliyoruz.

Delegasyonumuzun yarın çalışmalarının ardından sunacağı raporu sabırsızlıkla bekliyorum. Ukrayna, onurlu bir barış için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

28 MADDELİK PLAN DEĞİŞİKLİKLERE UĞRAMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanlık Danışmanı Oleksandr Bevz, ABD'nin sunduğu 28 maddelik planın Cenevre'deki görüşmeler sonucunda değişikliklere uğradığını söylemişti.

Cenevre'deki görüşmelerin oldukça yapıcı olduğunu vurgulayan Bevz, "28 maddelik plan, artık herkesin gördüğü ilk haliyle mevcut değil. Bazı maddeler çıkarıldı ve bazıları da değiştirildi. Ukrayna tarafının hiçbir itirazı göz ardı edilmedi" demişti.