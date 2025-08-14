Ukrayna için 'Batı Şeria modeli' gündemde

Ukrayna için dikkat çeken çalışma...

İngiliz The Times gazetesine göre Rusya ve ABD, Ukrayna savaşını bitirmek için İsrail'in Batı Şeria'yı işgaline benzer bir model üzerinde müzakereler yürütüyor.

İŞGAL ETTİĞİ YERLERİ KONTROLÜNDE TUTUCAK

Bu modele göre Rusya, İsrail'in Batı Şeria'da uyguladığı gibi Ukrayna'da işgal ettiği toprakların askeri ve ekonomik kontrolünü ellinde tutacak.

Bu fikir ilk olarak Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rus yetkililerle görüşmelerinde gündeme geldi.

REFERANDUMA GİTMEDEN TOPRAKLAR VERİLECEK

Witkoff'un fikre sıcak baktığı belirtiliyor. Amerikalı yetkililerin bu formül sayesinde Ukrayna anayasasına göre toprak vermek için tüm ülkede referandum düzenleme zorunluluğunu aşmayı hedefledikleri söyleniyor.

The Times, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'in Rusya'ya toprak vermeyi reddederken işgal modelinin üç buçuk yıldır süren savaşta ateşkes anlaşmasına olanak sağlayacağını yazdı.

UKRAYNA'NIN SINIRLARI DEĞİŞMEYECEK

Model uyarınca tıpkı Batı Şeria'da olduğu gibi Ukrayna'nın sınırları değişmeyecek.

Ukrayna'nın egemenliğinden taviz vermeyeceği ama gerçekte topraklarının bir bölümünün işgal altında tutulacağı belirtiliyor.