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    Ukrayna müftüsü, Rus askerlerine karşı savaşma kararı aldı

    Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi (Umma) Müftüsü Said İsmagilov, Rus askerleri ile savaşmak üzere Ukrayna savunma güçlerine katıldı.
    • AA
    • 14.03.2022 - 01:48
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    Ukrayna müftüsü, Rus askerlerine karşı savaşma kararı aldı

    İsmagilov, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, askeri üniforma giyerek Kiev Bölgesel Savunma Kuvvetleri üyeleri ile poz verdi.

    "BU İNANILMAZ İNSANLAR SAVAŞ ZAMANINDA KARDEŞ OLUYORLAR"

    Tatar kökenli İsmagilov, kendisi ve beraberindekileri "teröre karşı savunma güçleri" olarak tanımlayarak, "Barış zamanında bildiğiniz bu inanılmaz vatansever insanlar, aniden savaş zamanında kardeş oluyorlar." ifadesini kullandı.

    Ukrayna müftüsü, Rus askerlerine karşı savaşma kararı aldı #1

    "UKRAYNA'DAKİ MÜSLÜMANLARI ORDUMUZA DESTEĞE ÇAĞIRIYORUM"

    İsmagilov, daha önce yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle pek çok Müslüman'ın kaçmak ve mülteci durumuna düşmek zorunda kaldığını belirterek, "Ukrayna Müslümanları müftüsü olarak Ukrayna'daki Müslümanları ordumuza ve devletimize desteğe çağırıyorum." demişti.

    Ukrayna müftüsü, Rus askerlerine karşı savaşma kararı aldı #2


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