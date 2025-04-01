Ukrayna: Nadir element anlaşması için ABD ile istişarelere başladık

AA & Ensonhaber

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, resmi temaslarda bulunmak üzere Kiev’e gelen Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budris ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından Sybiha ve Budris ortak bir basın toplantısı düzenledi. Litvanya'nın Ukrayna'ya verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sybiha, Budris'e ülkesinin dayanışması için teşekkür etti.

"RUSYA, ATEŞKES MÜZAKERELERİNİ BALTALIYOR"

Toplantıda Suudi Arabistan'da yürütülen ateşkes müzakerelerine değinen Sybiha, enerji altyapılarına yönelik saldırıların sonlandırılmasına ilişkin karar alındığını, ancak Rusya'nın buna rağmen Ukrayna’daki enerji tesislerini hedef almaya devam ettiğini belirtti:

Rusya bu anlaşmayı ihlal etmeyi sürdürüyor. Herson, Harkiv ve Poltava bölgelerindeki enerji tesislerinde hasar meydana geldi. Bu sabah, Herson'daki bir elektrik santraline düzenlenen saldırı nedeniyle 45 bin kişi elektriksiz kaldı.

Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarından asla vazgeçmeyeceğinin altını çizen Sybiha, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğinin Ukrayna için önemli bir güvenlik teminatı olacağını vurguladı.

"NADİR ELEMENTLER İÇİN ABD İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

ABD ile Ukrayna arasında imzalanması planlanan nadir toprak elementleri anlaşmasına da değinen Sybiha, 28 Mart’ta ABD’den anlaşmanın yeni taslağını aldıklarını belirterek, her iki tarafın da üzerinde mutabık kalabileceği bir metin oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti. Daha önce geliştirilen çerçeve anlaşmasını imzalamaya hazır olduklarını, ancak anlaşma metninde yapılan değişiklikler nedeniyle sürecin yeniden değerlendirmeye alındığını aktaran Sybiha, "Kendi yasalarımız doğrultusunda iç prosedürleri başlattık. ABD tarafıyla istişarelerimiz devam ediyor" dedi.