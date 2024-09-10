Ukrayna Ordusu askerlik yapmaya elverişli vatandaşları arıyor Ukrayna’nın Harkiv kentinde, Harkiv Askerlik şubesi (TCC) görevlileri, askere çağrılacak erkekleri tespit etmek için sokaklarda devriye gezip kimlik kontrolü yapıyor.

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AA

Ukrayna Parlamentosu, ülkede askeri seferberlik şartlarını sıkılaştıran bir yasa kabul etmişti.

Parlamentoda, seferberlik, askerlik kaydı ve askerlik hizmetiyle ilgili bazı konuların iyileştirilmesine yönelik yasa tasarısı oylamıştı.

Tasarı, 351 milletvekilinden 283'ünün oyu ile kabul edilmişti.

Parlamentoya ocak ayında sunulan, sonra birçok düzenlemeden geçen tasarı, seferberlik şartlarını sıkılaştırdığı gerekçesiyle daha önce tartışmalara neden olmuştu.

SOKAKLARDA KONTROL YAPILIYOR

Ukrayna’nın Harkiv kentinde, Harkiv Askerlik şubesi (TCC) görevlileri, askere çağrılacak erkekleri tespit etmek için sokaklarda devriye gezip kimlik kontrolü yapıyor.

Görevliler, ülkede geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren yeni seferberlik yasasının ardından orduya kayıt yaptırmak istemeyen sivilleri tespit edip, askere almak amacıyla şehrin dört bir yanına rastgele kontrol noktaları kuruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)