Ukrayna ordusunda değişim: Silahlı kuvvetler yeniden yapılanıyor

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Ukrayna'da savaş yaklaşık üç yıldır devam ediyor...

Zaman içinde değişen koşullar ve yeni zorluklar ise orduda dönüşüm ihtiyacını beraberinde getiriyor.

YENİDEN YAPILANDIRILIYOR

Ukrayna Silahlı Kuvvetler Başkomutanı General Oleksandr Sırski, ordunun askeri komutasını yeniden yapılandırmaya başladığını duyurdu.

Sırski, Kiev'in en üst düzey yetkililerinin "savaşın zor koşullarında bile orduyu güçlendirmeye" ve "zamanın zorluklarına uyum sağlamaya" çalıştığını söyledi.

"REFORM DEVAM EDİYOR"

Ordunun kolordu temelli bir yapıya geçtiğini ve bunun belirli komutlar altında birimler organize etmenin yolu olduğunu belirten Sırski, "Silahlı kuvvetlerin örgütsel yapısının reformu devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusu, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın en büyük kara savaşında Rusya ile yaklaşık üç yıldır savaşıyor.

UKRAYNA ORDUSUNDA MODERNİZASYON

Silahlı kuvvetlerin çeşitli kolları bu süre zarfında değişti ve Ukrayna geçen yıl dünyada özel bir insansız sistemler kuvveti tanıtan ilk ülke oldu.

Geçtiğimiz ayın sonlarında Associated Press'e konuşan üst düzey bir yetkili, Ukrayna'nın asker alımını nasıl yeniden düzenleyebileceğini düşündüğünü, Kiev'in ülkedeki askerlik yaşını düşürmeden asker sayısını yeterli tutma konusunda uzun süredir devam eden bir zorlukla boğuştuğunu söyledi.

Ukrayna lideri Vladimir Zelensky, ocak ayı sonlarında yaptığı konuşmasında, yetkililerin ordu içinde yeni birlik kurulmasına ilişkin "somut ayrıntıları" görüştüğünü söylemişti.

Zelensky, "Ordu sisteminin modernizasyonunun alternatifi yok." dedi.