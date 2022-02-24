Ukrayna: Rus birlikleri, Luhansk’ta 2 köyü ele geçirdi

İçişleri Bakanlığı, Luhansk’ta Melovoe ve Gorodişe köylerinin Rus askeri birlikleri tarafından ele geçirildiğini açıkladı.

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan kriz, savaş boyutuna geçti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu sabah Ukrayna'ya yönelik sınır ötesi harekat başlattı.

Savaşın başlamasıyla birlikte, ülkenin dört bir yanında patlama ve siren sesleri duyulmaya başladı. Paniğe kapılan halk, güvenli bölgelere geçmek için yaşadıkları yerlerden ayrılmaya başladı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan, duruma ilişkin Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Luhansk’ta Melovoe ve Gorodişe köylerinin Rus askeri birlikleri tarafından ele geçirildiğini açıkladı.