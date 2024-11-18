Ukrayna, Rus topraklarını İHA'larla vurdu

AA
Ukrayna-Rusya savaşında çatışmalar şiddetleniyor.
ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli füzeleri Rus topraklarında kullanma izni vermesiyle yeni bir döneme girildi.
RUS TOPRAKLARINA İHA'LARLA SALDIRDI
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, başkent Moskova dahil olmak üzere Rus topraklarına gece boyunca 59 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın gece boyunca Rus topraklarındaki unsurlara İHA'lar ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.
Rus hava savunma sistemlerince 59 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların 2'sinin Moskova, 45'inin Bryansk, 6'sının Kursk, 3'ünün Belgorod ve 3'ünün Tula bölgelerinde düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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