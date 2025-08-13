Ukrayna-Rusya cephesinde barış senaryoları

ABD seçimlerini savaşları bitirme vaadiyle kazanan ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de bu konuda başarılı olamayınca yüzünü Rusya-Ukrayna çatışmasına çevirdi.

Bu kapsamda önemli bir görüşme için geri sayım başladı.

Trump, cuma günü Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Dünyanın barış için umutlandığı görüşme öncesinde Trump, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ve Avrupalı liderlerle çevrim içi bir toplantıda görüşecek.

Tüm bu görüşmelerin silahların susmasına öncülük etmesi beklenirken masada da farklı senaryolar var.

Bu senaryolar tarafların taleplerine göre şekillenirken gerçekleşmesi en muhtemel senaryolardan 4'ü üzerinde duruluyor.

1. SENARYO

İlk senaryo, Avrupa'nın tercihi...

Buna göre Avrupa ülkeleri, savaşın mevcut cephe hatlarında yaklaşık 1090 km'lik alanda dondurulmasını ve başka toprak değişimine gerek duyulmadan çatışmanın bitmesini istiyor.

Bu ilk senaryo gerçekleşirse anlaşmanın sağlandığı andaki hakimiyet sahaları yeni sınırları belirlemiş olacak.

2. SENARYO

İkinci senaryo ise Putin'in beklentileri...

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda Ukrayna, Donbas'ın tamamını terk edecek.

Doğudaki en geniş toprak parçasını terk etmiş olacak olan Ukrayna önemli de bir savunma pozisyonunu kaybetmiş olacak.

3. SENARYO

Bu senaryo Putin'in beklentilerini bile aşıyor.

Buna göre Ukrayna, sadece doğudaki Luhansk ve Donetsk'i değil Zaporijya ve Herson'un tamamını terk ediyor.

Bu senaryoya göre Ukrayna, bunlara ek olarak Rusya'nın henüz tam kontrol etmediği bölgelerden bile çekilmeyi kabul edecek.

4. SENARYO

Üzerinde durulan dikkat çekici senaryoların sonuncusu ise toprak takası...

Bu senaryo gerçekleşmesi durumunda Rusya, Luhansk, Donetsk ve Zaporijya bölgelerinin tamamını topraklarına katacak. Buna karşılık Ukrayna, Karadeniz kıyısındaki bölgeleri elinde tutacak.

"DONBAS'I BIRAKMAYACAĞIZ"

Tüm bu senaryolar üzerinde tartışma sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, herhangi bir toprak kaybına izin vermeyeceklerini söylüyor.

Zelensky, Alaska zirvesi öncesi yaptığı açıklamada "Donbas'ı bırakmayacağız. Bunu yapamayız. Donbas, Ruslar için gelecekteki bir savaşta sıçrama tahtası olabilir. Ülkemi teslim etmeyeceğim. Bunun için hak sahibi değilim. Devlet nedir, özel mülk müdür? Donetsk'in yüzde 30'u benim özel mülküm mü?" dedi.

Zelensky, Ukrayna olmadan bu tür görüşmede savaşın sona erdirilmesi ile ilgili bir anlaşmaya varılmasının imkansız olduğunu savunarak, "Ama Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında konuşmak imkansız ve kimse bunu kabul etmeyecek. Bu nedenle, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (Trump) ve Putin arasında görüşme ikili ilişkileri açısından kesinlikle önemli olabilir ancak biz olmadan Ukrayna hakkında hiçbir şeyi kabul edemezler." ifadelerini kullandı.