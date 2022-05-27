Ukrayna'da 70 sivilin cansız bedeni bulundu

Ukrayna’nın Mariupol kentinde Rus ordusunun çekilmesinin ardından Ukrayna güçleri tarafından 70 sivilin cansız bedenine ulaşıldı.

Ukrayna'da Rus birliklerinin çekildikleri bölgelerde her gün yeni bir toplu mezar daha bulunuyor.

Ukrayna'nın Rusya'nın saldırılarından en çok etkilenen bölgelerinin başında yer alan Mariupol kentinde de enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

70 sivilin cesedi bulundu

Kentte yıkılmış bir fabrikanın enkazında başlatılan çalışmaların ardından 70 sivilin daha cansız bedenine ulaşılırken, cesetler Staryi Krym köyündeki toplu mezara götürüldü.

"Daha kaç toplu mezar bulacağız"

İHA'nın haberine göre, Mariupol Belediye Başkanının Danışmanı Petro Andriushchenko, açıklama yaparak, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları, Kuyindzhi Caddesi'ndeki molozları kaldırırken eski Oktiabr fabrikasının enkazında yaklaşık 70 ceset buldu. Rus askerlerinin sebep olduğu daha kaç toplu mezar bulacağız." dedi.



