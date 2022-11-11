Ukrayna'da bir apartmana füze saldırısı: 7 ölü

Mıkolayiv'de Rus güçlerince bir apartmana düzenlenen füze saldırısı sonucu 7 sivil hayatını kaybetti.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor.

Her gün yeni bir gelişme yaşanan savaşa bir yeni olay daha eklendi.

Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'de, Rus güçlerince bir apartmana düzenlenen füze saldırısı sonucu 7 sivil hayatını kaybetti.

Başkan açıklama yaptı

AA'nın haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko, yaptığı açıklamada Rus güçlerin, Mıkolayiv kentinde 5 katlı bir binaya füze saldırısı düzenlediğini, saldırı sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.