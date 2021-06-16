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    Ukrayna'da koronavirüs karantina uygulamasının tarihi uzatıldı

    Ukrayna'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantinanın süresi 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.
    • AA
    • 16.06.2021 - 19:07
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    Ukrayna'da koronavirüs karantina uygulamasının tarihi uzatıldı

    Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede toplu taşıma, kamu etkinlikleri, kafe, eğlence yerleri ve sinemalarda maske takma zorunluluğu devam edecek.

    Etkinlikler için son 72 saatte koronavirüs PCR veya antijen testi sonucu negatif olan ya da aşı olduğunu belgeleyen kişilerin maske takması isteğe bağlı olacak.

    KARANTİNA UYGULAMASI 31 AĞUSTOS'A KADAR UZATILDI

    Açıklamada, hükümetin, karantina uygulamasını 31 Ağustos'a kadar uzattığı ancak ülkenin tamamının "yeşil" bölge kategorisinde sayılacağı bildirildi.

    Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Oleksandr Tkaçenko da Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, 16 Haziran'dan itibaren ülkede toplu etkinliklerin, katılımcıların maske takması kaydıyla yüzde yüz kapasitede gerçekleştireceğini duyurdu.

    Ülkede salgının durumuna göre bölgeler "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılıyor ve kırmızı bölgede en katı, yeşil bölgede en hafif tedbirler uygulanıyordu.

    ÜLKEDE GÜNDE 1045 KORONAVİRÜS VAKASI GÖRÜLDÜ

    Ukrayna'da son 24 saatte 1045 koronavirüs vakasına rastlandı.

    Ukrayna da koronavirüs karantina uygulamasının tarihi uzatıldı #1

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