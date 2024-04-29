İstanbul'da makas atan magandalar tehlike saçtı: 4 şahıs yakalandı Araçların makas atarak hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attıkları görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri yakalayarak şahıslara toplamda 34 bin TL ceza uyguladı.

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İHA

Magandalar dur durak bilmiyor...

Her gün yeni bir olayla gündeme gelen trafik magandaları kazalara davetiye çıkarıyor.

Bu kez görüntülerin adresi İstanbul.

27 Nisan günü D100 karayolu Küçükyalı mevkiinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler ile ilgili yapılan incelemeler yapıldı.

4 şahıs yakalandı

Ekiplerin değerlendirmeleri sonucunda otomobilleri ile makas atıp trafik güvenliğini tehlikeye atan Y.E.Y., T.M.A., S.K.U. ve O.E.Y. isimli şahıslar, yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

34 bin 36 TL para cezası kesildi

Yakalanan şahıslara 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun, “Makas atmak” maddesinden 6 bin 439’ar TL, "Sürücünün geçme dönme, duraklama, durma ve park etme gibi haller dışında şerit değiştirmesi" maddesinden 690'ar TL, "Yakın takip" maddesinden 690'ar TL, "Saygısızca araç kullanmak" maddesinden 690'ar TL olmak üzere toplamda 34 bin 36 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)