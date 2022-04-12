Ukrayna'da 'Macron'un boş mesajları' için yeni kelime: Macronete

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna için dile getirdiği ve 'bir işe yaramayan' destek mesajlarından sonra Ukraynalılar, 'Macronlaşmak' anlamında 'Macronete' kelimesini kullanmaya başladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna savaşına giden süreçte ve sonrasında Avrupalı liderlerden konuya ilişkin en çok demeç veren ve Ukrayna'yı destekleyenlerden biri oldu.

Macron'un Rusya'ya karşı yaptırımlarda aldığı tavır ve destek mesajlarının karşılıksız kalması ülkesindeki savaş karşıtlarının ve özellikle de Ukraynalıların büyük tepkisine neden oldu.

Macron'a özel yeni Ukraynaca kelime

Macron'un bu tavırları Ukraynalılara yeni bir kelime ürettirdi.

Le Parisien'in haberine göre, sosyal medya kanalı Telegram'da savaş konusunda türeyen yeni kelimelerin yayımlandığı bir listede, Fransız Cumhurbaşkanı'nın adının, Ukraynacada ironik bir kelimeye ilham verdiği görüldü.

"Endişelenmek ama hiçbir şey yapmamak"

Ukraynaca "bir durum hakkında çok endişelenmek ancak hiçbir şey yapmamak" anlamına gelen "Macronete" kelimesinin dahil edildiği listeye göre kelimenin kökeni, Ukrayna'ya gerçekten yardımı dokunmaktan çok Elysee Sarayı'ndan paylaştığı sözde endişeli fotoğraflarıyla hatırlandığı ifade edilen Macron'dan geliyor.

Macron, Rusya-Ukrayna Savaşında Eyfel Kulesi'ni Ukrayna bayrağı renkleriyle donatmak, Elysee Sarayı'ndan endişeli fotoğraflar paylaşmak dışında Ukrayna'ya gerçek manada katkısı olacak bir şey yapmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Zelenskiy’i taklidiyle eleştirilmişti

Elysee Sarayı resmi fotoğrafçısı Soazig de la Moissonniere'in Instagram hesabından paylaştığı Macron'un 13 Mart'taki uluslararası telefon görüşmeleri sırasında tıraşsız ve özel bir askeri birliğe ait kıyafet giydiği görülen fotoğrafları, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i taklit etmeye çalıştığı yorumlarına neden olmuştu.